I rappresentanti dell’Istituto Comprensivo del Mare, il presidente del Consiglio di Istituto Stefano Gardini ed il vice-preside Matteo Manca hanno consegnato all’Istituto Comprensivo Francesco D’Este ed in particolare alla scuola secondaria Giovanni Pascoli di Sant’Agata sul Santerno, gravemente colpita dall’alluvione dello scorso maggio, 23 colli di materiale scolastico per i ragazzi, frutto delle raccolte in denaro fatte al termine delle attività scolastiche da tutte le scuole dell’area del mare. “Un ringraziamento al personale docente e a tutte le famiglie dell’Istituto Comprensivo del Mare che hanno generosamente donato per chi è stato più sfortunato ed hanno consentito così di facilitare alle molte famiglie di un territorio gravemente ferito l’avvio dell’anno scolastico” ha scritto in una nota stampa il presidente del consiglio di istituto Stefano Gardini. “Un ringraziamento di cuore va anche alla dirigente all’Istituto Comprensivo Francesco D’Este Prof.ssa Giovanna Castaldi ed al suo staff per la collaborazione fornita alla buona realizzazione del progetto ed alla bellissima accoglienza in occasione della consegna dei materiali”.