L’Informagiovani trasferisce le sue attività online: sarà possibile contattare gli operatori e fissare colloqui

L’attività dell’Informagiovani della Romagna Faentina si trasferisce online. Oltre ovviamente al tradizionale sito e ai profili dei social network, da venerdì 27 marzo, visti gli uffici chiusi per rispettare le norme del contenimento del coronavirus, sarà possibile contattare l’Informagiovani su Facebook e via Skype per ogni genere di informazione su lavoro, attività all’estero, scuola, università, formazione, tempo libero o volontariato. Gli orari saranno consultabili sul sito e sui profili dell’Informagiovani che, nel frattempo, ha lanciato anche una campagna Istagram per ricordare l’impegno di rimanere a casa e un sondaggio dedicato all’app dell’informagiovani realizzata dagli studenti degli istituti Oriani e Bucci