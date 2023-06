Puntuale come ogni estate, prende il via nei prossimi giorni l’articolato programma di iniziative collegate al Festival Naturae: che avrà il suo clou nella settimana finale di luglio, ma che da fine giugno a fine agosto prevede comunque un articolato programma di iniziative dedicate alla natura in tutte le sue forme, organizzato e coordinato dall’associazione Solaris, che ha il suo “quartier generale” all’Arena del Sole di Lido di Classe.

Questo il programma della prima settimana:

Domani era, giovedì 29, proprio all’Arena del Sole, dalle 19.30 “Benessere sotto le stelle”, trattamenti olistici di vario tipo in collaborazione con l’associazione “Il segreto del loto” di Svignano. Prenotazioni e info al 393 4078414

Venerdì 30, al bagno Nettuno di via Verghereto a Lido di Classe, alle 21, “A rimirar le stelle”, osservazione della volta stellata a cura di A.R.A.R.

Lunedì 3 alle 21, la prima delle “passeggiate nella natura”: “Lo stupore della notte”, camminata sotto la luna nella Riserva Naturale della Pineta di Lido di Classe, con il colonnello Giovanni Nobili del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina. A mezzanotte poi, con partenza dalla Bevanella, “In canoa sotto la luna”, escursione notturna sulle acque del Bevano