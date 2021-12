Liberazione di Ravenna: dedicata in Darsena una via al partigiano Arrigo Boldrini detto “Bulow” |VIDEO

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione di un tratto di via D’Alaggio in Darsena al partigiano, politico e parlamentare Arrigo Boldrini, anche conosciuto con il nome di “Bulow”. Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità tra cui il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea regionale e il figlio di Arrigo Carlo Boldrini. L’intitolazione cade inoltre volutamente a ridosso delle celebrazioni per il 77° Anniversario della Liberazione di Ravenna, che si terranno domani a partire dalle ore 11 in piazza del Popolo.