Nella serata di mercoledì 25 Gennaio, presso i locali del Rione Borgo Durbecco a Faenza, l’associazione Fronte Comune ha presentato al pubblico l’interessante progetto dal titolo “Comunità Controcorrente” con l’intervento del Prof. Vincenzo Balzani, emerito dell’Università di Bologna.

Il progetto che propone di attivare una Cooperativa di Comunità per realizzare una transizione energetica più giusta, locale e inclusiva è stato elaborato dagli attivisti e delle attiviste dell’associazione Fronte Comune – dinamica realtà composta da giovani studenti e lavoratori impegnati a realizzare interventi su temi quali ambiente, giustizia sociale, nuove generazioni e promozione della Comunità – ha riscosso consensi e interesse fra i presenti in sala.

“Nostro obiettivo è tracciare una nuova strada democratica e sostenibile per attuare la transizione energetica nelle città e nei quartieri – spiega Gianluca Baccarini, presidente di Fronte Comune – L’evento è stato il primo passo di una campagna finalizzata a promuovere sia la consapevolezza sul tema dell’energia sia la formulazione di proposte concrete per incidere nel locale. Lanciamo l’invito a tutti a partecipare alla campagna perché la transizione riguarda tutti ed è fondamentale farla insieme!”.

Ad approfondire il tema della transizione energetica durante la serata non è mancato l’intervento del professor Balzani, fra i più autorevoli esperti in materia, nonché coordinatore del gruppo di ricercatori “Energia per l’Italia” e coautore del libro “L’Energia per l’Astronave Terra”, che ha spiegato in collegamento online i benefici qualitativi derivanti da un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili rispetto alle fonti fossili. Balzani ha concluso l’intervento considerando l’iniziativa Comunità Controcorrente come più che meritevole e degna di essere appoggiata.

Tra il pubblico, che ha partecipato dal vivo, era presente l’assessore Massimo Bosi e vari rappresentanti di realtà associative locali.