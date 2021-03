Una raccolta firme per chiedere aI parlamento di riconoscere i diritti dei figli delle coppie gay. I Giovani Democratici di Faenza hanno lanciato sul sito Change.org una petizione online per chiedere più tutele per i figli di coppie omosessuali. Tutto parte da due casi di cronaca che hanno evidenziato un vuoto normativo nella legislazione italiana. Da qui quindi la richiesta di eliminare questo vuoto, che non permette ancora di equiparare i diritti di tutti i bambini