Per la festa del Primo Maggio, la Cgil e lo Spi Cgil organizzano numerose iniziative in quasi tutti i comuni del territorio provinciale. Questi alcuni degli eventi in programma.

A Massa Lombarda, l’appuntamento è alle 10,30 in piazza Matteotti dove è in programma la distribuzione del garofano. Sono previsti gli interventi del sindaco Daniele Bassi e di Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil Ravenna.

Ad Alfonsine, la Camera del Lavoro sarà aperta alla mattina con vendita garofani e il periodico Liberetà con un abbonamento promozionale a 10 euro; dalle 18 alle 20-20,30 in piazza Resistenza all’Esedra, di fianco al Gulliver concerto con: Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia e il gruppo Favole e Veleno.

A Bagnara di Romagna, dalle 7,30 in piazza Marconi tornano i “ciambellini “, dolci realizzati dalle pensionate del coordinamento donne Spi Cgil di Bagnara il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza. Durante la mattinata ci sarà la tradizionale distribuzione del garofano.

A Conselice, al mattino manifestazione in piazza con distribuzione palloni e garofani, comizio con la sindaca Paula Pula e Raffaele Vicidomini, della segreteria confederale della Cgil. Al pomeriggio biciclettata verso area feste, con San Patrizio come punto di ritrovo con piadina e salciccia.

A Cotignola è prevista la festa al Parco Pertini a partire dalle 15. Distribuzione del garofano, animazione bimbi con la dada Ceci, musiche e balli popolari con la Pressapoco Band e pic nic sull’erba. Il bar La Traccia sarà aperto con le loro specialità.

Lavezzola: corteo di mezzi agricoli verso la piazza dei Caduti e comizio del sindacalista della Cgil Sergio Baldini.

A Longastrino 1 maggio pranzo con menù di pesce con possibilità di asporto nell’Ex Centro Diurno in via Bassa n. 59. L’iniziativa in collaborazione con Lungo Le Strine, si svolgerà anche in caso di maltempo.

A Fusignano, Spi e Cgil si ritroveranno in piazza Corelli per la distribuzione del garofano.

Russi: ore 14, parco Falcone-Borsellino, davanti al centro sociale “Porta Nova” musica e balli con il gruppo Giuseppe & friend; laboratorio per bambini e bambine. Merenda con pizza fritta, piadina e affettato. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno del Centro.

A San Lorenzo e Voltana avverrà come di consueto la distribuzione del garofano.