Si è svolta questa mattina a Marina di Ravenna la manifestazione contro il rigassificatore promossa dal coordinamento ravennate della campagna Per il Clima-Fuori dal Fossile, a Legambiente e ai Fridays for Future. Oltre a Ravenna in Comune, sono tante le realtà politiche e associative che hanno aderito. In concomitanza altre manifestazioni a Piombino, Ostuni, Portovesme e Augusta