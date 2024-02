Le cataste sotto il ponte della Bastia al momento non verranno rimosse. Amarezza nel comitato

La legna accatastata ai piedi del ponte sulla Bastia, a Lavezzola, non costituisce al momento un pericolo e non è quindi necessario un servizio di somma urgenza per la rimozione dei tronchi. La situazione è comunque sotto monitoraggio. Questa la risposta dell’ufficio per la sicurezza territoriale, il rischio idraulico e servizio di piena alla segnalazione del Comitato Proteggiamo Conselice, nato dopo l’alluvione. Da mesi il comitato segnala un’abbondante presenza di legname negli argini o accatastato ai piedi del ponte, chiedendo alle istituzioni di velocizzare le operazioni di pulizia in modo da evitare pericoli in caso di grandi piene.