“Le carezze dei lampi” è un affresco corale nel quale tutti i personaggi raccontano qualcosa della vita di Marco, cercando di trovare una risposta su quanto è accaduto, narrando al contempo molto di loro stessi e del paese in cui vivono, sfondo costante della vicenda.

Amicizia, amore, sofferenza. Dalle storie dei personaggi si delinea il ritratto di un paese in bilico tra un passato rassicurante ormai giunto al capolinea e la modernità che irrompe e disorienta. Il dolore del singolo diventa il dolore della collettività, così come il problema individuale si rispecchia in quello sociale.



Fabio Mongardi è nato e vive a Faenza. Ha pubblicato con le case editrici Mobydick, Giraldi, Parallelo45 e, in Germania, con Scherz Verlag e S. Fischer Verlag. Ha inoltre sceneggiato il dramma teatrale “La notte dei Manzoni”, rappresentato al Teatro Comunale di Faenza nel 2019, tratto dal suo libro sul caso Manzoni. Il romanzo poliziesco “Il verme”, uscito nel 2018, è risultato finalista al Premio Arcangela Todaro-Faranda e al Premio la Città sul Ponte, Firenze.