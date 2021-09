Le associazioni rendono omaggio agli sforzi dei volontari: Festa del Volontariato a Ravenna

Il mondo del volontariato torna in Piazza del Popolo a Ravenna per celebrare un anno a sostegno della comunità non facile a causa del coronavirus. È una Festa del Volontariato in tono minore quella organizzata dallaConsulta del Volontariato in collaborazione con COmunità ROmagna e il Comune di Ravenna a causa delle norme anticontagio, ma sarà comunque una giornata per sottolineare gli sforzi dell’ultimo periodo. La 33^ edizione della festa, di Ravenna ma che come sempre guarda a tutta la provincia, anche per questo s’intitola “Volontariato nel Tempo della Ripresa e della Resilienza”