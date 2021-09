Ravenna In Campo incontra la Ministra Elena Bonetti. La Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, rappresentante al governo di Italia Viva, sarà in città per l’incontro “Ravenna in Campo per le Famiglie” previsto martedì 21 settembre alle ore 20.45 al Mercato Coperto.

Al dibattito, che vedrà come moderatore Marco Pirazzini, saranno inoltre presenti:

Michele De Pascale Candidato Sindaco del Centrosinistra

Marco Di Maio Parlamentare di Italia Viva.

Roberto Fagnani Candidato di Ravenna in Campo

Silvia Sirri Candidata di Ravenna in Campo

La discussione verterà sui problemi e aspettative delle Famiglie alla luce del Disegno di Legge noto come “Family Act”.

“Ravenna in Campo offre alla Città un pannello di discussione di alto livello capace di affrontare la tematica a livello nazionale calandosi al tempo stesso nelle problematiche locali” .

L’incontro è aperto a tutti.