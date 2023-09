Inizieranno nelle prossime settimane i corsi di qualificazione organizzati dal Pcm Institute in ambito di manutenzione ferroviaria. L’istituto, in seno all’azienda Pcm srl con sede a Ravenna in zona Bassette (via Giolitti), è stato formalmente riconosciuto dall’Istituto Italiano della Saldatura (IIS) a fine giugno. Il centro di formazione offre corsi altamente specializzanti per addestramento e qualificazione degli addetti ai controlli non distruttivi nel settore della manutenzione ferroviaria. In particolare, sono cinque i corsi che saranno organizzati: Visivo, Liquidi penetranti, Particelle magnetiche, Ultrasuoni e Phased Array, ciascuno di livello I e II. I corsi sono rivolti a professionisti già operativi nel settore che intendono qualificarsi ulteriormente o ad aziende interessate a formare i propri dipendenti.

Le lezioni sono programmate per il quarto trimestre dell’anno, a partire da ottobre. Il centro, dotato di aule interattive digitalizzate, laboratori con attrezzature manuali ed automatiche e centinaia di campioni su cui fare pratica, ha due sedi: Ravenna e Scurcola Marsicana (L’Aquila). Il calendario dettagliato dei corsi, i programmi di addestramento, così come le modalità di iscrizione, sono reperibili al sito https://www.pcm-srl.eu.