La Camera ha approvato ieri in via definitiva il provvedimento che contiene un importante intervento per la Ex Tiberina 3bis E45 pari a 5 milioni di euro.

Questo prevede un primo stralcio con i quali si potranno finalmente avviare i lavori di risistemazione di una via alternativa alla E45.

Tra l’altro la legge approvata prevede più sicurezza e qualità dei trasporti, transizione ecologica del trasporto aereo, marittimo e terrestre, potenziamento delle infrastrutture e messa in sicurezza di quelle idriche, efficientamento del sistema portuale nazionale, revisioni al Codice della strada per aumentare la sicurezza e velocizzare le procedure amministrative, interventi innovativi di rigenerazione urbana con particolare attenzione ai minori, semplificazione del funzionamento dell’amministrazione e miglioramento dei servizi ai cittadini grazie alla digitalizzazione delle pratiche presso le motorizzazioni.