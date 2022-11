Sabato 12 novembre alle 17 a Villa Verlicchi a Lavezzola, sede del museo dei libri d’artista CABA, verrà inaugurata la mostra «Sclaunich/Cotignoli poesia visiva, libro d’artista, ceramica».

L’esposizione propone opere di poesia visiva di Renato Sclaunich, piccolo editore indipendente e artista di Bolzano, insieme a ceramiche e illustrazioni di Barbara Cotignoli per le edizioni Scarabocchio di Sclaunich.

Barbara e Renato hanno in comune la passione per l’arte e la scrittura, condividono i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’amore per la natura e per l’ambiente.

La mostra è curata da Lamberto Caravita, direttore artistico e conservatore del fondo archivio museo Caba: «In Italia l’editoria indipendente ha difficoltà a conquistare spazio e visibilità nei canali di vendita tradizionali e online – ha commentato -; le mostre come questa, fanno conoscere autori ed editori che operano in questo campo e ne diffondono il prezioso lavoro».

Il museo CABA conserva in archivio tutto il catalogo delle edizioni d’arte edite da Sclaunich, già esposte nella mostra di inizio lavori di ristrutturazione di Villa Verlicchi.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 27 novembre nelle giornate di martedì 15 e 22 novembre dalle 15 alle18; sabato 19 e 26, domenica 20 e 27 novembre dalle 16 alle 18.