Un uovo di Pasqua per ogni bambino e familiare ricoverato. È il regalo di Pasqua che l’associazione “Amici Fiamme Gialle (AFIGI) per la Solidarietà” della sezione di Ravenna-Bologna ha fatto ai degenti del reparto Pediatria dell’Ospedale di Ravenna. Un gesto di grande sensibilità, molto apprezzato dai piccoli pazienti.

Tra gli obiettivi dell’associazione c’è il desiderio di “una comunità accogliente e includente”. E, spiegano, “tenere insieme una comunità è frutto della cura e dell’impegno di chi ne fa parte, di ogni suo singolo membro”. Per questo, anche il valore simbolico del dono e della sorpresa acquisisce, tra le mura del reparto, significato inestimabile in momenti non facili come quelli del ricovero.

Un sentito grazie è stato riportato da tutto il personale medico e infermieristico della Pediatria e Neonatologia di Ravenna e dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale.