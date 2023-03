L’arte sacra di “Anastasis oltre la notte” nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo

A partire dal crowdfunding SACRUM FACERE per riallestire la scenografia ottocentesca di Romolo Liverani è nata la mostra “Anastasis – oltre la notte” che sarà inaugurata sabato 11 marzo alle 18 nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza. Le opere esposte sono di Francesco Bosi, Davide Maria Coltro, Ilario Fioravanti, Romolo Liverani, Lucia Bubilda Nanni, Daniela Novello, Georges Rouault, Nicola Samorì, Antonio Violetta oltre a un Compianto del XVI secolo e ad un frammento di Crocifisso ligneo del XV secolo. La mostra sarà visitabile fino al 2 luglio da mercoledì a domenica nei seguenti orari: 10.00/12.30- 16.30/19.00.

in Via Santa Maria dell’Angelo a Faenza.