A inizio estate Agostino Vezzoli ha accettato una sfida di peso: riportare il Faenza a essere competitivo dopo alcune stagioni in chiaro scuro, e soprattutto puntare con decisione a lottare fino in fondo per iniziare la risalita dopo cinque anni, seppur una stagione sia stata cancellata dalla pandemia. Alla fine del girone di andata, prima del ritorno in campo il giorno dell’Epifania è tempo di riflessioni.

“C’è grande soddisfazione da parte mia per il cammino fatto finora – dice Vezzoli – La squadra sta giocando a livelli tecnici e competitivi molto elevati per la categoria. All’interno del gruppo si stanno inserendo in maniera stabile gli atleti provenienti dal settore giovanile.”. Abbiamo dimostrato di avere un impianto di gioco valido come conferma il fatto di disporre del miglior attacco con 39 gol fatti. Dalla parte opposta abbiamo subito 19 reti: sicuramente con paio in meno saremmo stati in testa alla classifica, ma è da mettere in conto”.

Come sarà il girone di ritorno?

“Sarà tutto da vedere e da scoprire, quasi un altro campionato perchè molte squadre hanno rinforzato l’assetto. Sarà molto avvincente da giocare. Ci faremo trovare pronti e ce la mettermeo tutta per conseguire l’obiettivo di arrivare nelle prime posizioni e competere fino in fondo. Non è cosa da poco perchè da tempo questo non accadeva”.

Nel mese di dicembre sono arrivati due giocatori esperti anche a Faenza.

“E’ stato completato l’organico in modo da avere un giusto equilibrio e poter fare scelte appropriate volta per volta dato che in un torneo molto impegnativo ci sarà bisogno di tutti. Ai ragazzi provenienti dal vivaio va un applauso particolare perchè si sono dimostrati ottimi ragazzi dal punto di vista comportamentale e tecnico”.