La Sea Watch forza il blocco ed entra in porto. Ieri il flash mob per chiedere la cancellazione dei reati

La Sea Watch ha attraccato a Lampedusa. Ha forzato il blocco imposto dal Governo italiano. I 40 migranti salvati 15 giorni fa sono sbarcati sull’isola, la comandante è stata arrestata e l’imbarcazione sequestrata. Nella serata di venerdì, diverse associazioni erano scese in piazza per chiedere una soluzione pacifica dell’intera vicenda. Manifestazioni si sono tenute a Lampedusa, Napoli, Roma, Bologna, Torino, Asti, Milano, Venezia, Padova, Verona, Sulmona, Trento, Livorno, Pisa, Parma, Forlì e Faenza. Un flash mob per chiedere la depenalizzazione dei reati previsti dalle nuove normative italiane e quindi lo sblocco degli sbarchi dalle navi delle ong. Nel frattempo, la comandante Carola Rackete, posta ora ai domiciliari, rischia fino a 10 anni.