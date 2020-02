Bracconieri in Piallassa Baiona: i pescatori chiedono un punto di sbarco per difendersi dagli abusivi

Creare un punto di sbarco nella Piallassa Baiona per i pescatori di vongole, tutelando così i pescatori autorizzati dagli abusivi. È una vera e propria lotta quella che si è innescata in Piallassa Baiona con tanto di imbarcazioni bruciate, furti e ronde. Anni fa, i pescatori che rispettavano le regole, riuscivano a raggiungere anche un quintale e mezzo di pescato. Oggi, a causa della costante presenza di bracconieri, non si supera i 20 chili a giornata, mentre i fondali sono stati distrutti dalle tecniche utilizzate dagli abusivi. Secondo i pescatori regolari, una cinquantina di famiglie, e Lista per Ravenna oggi il punto di sbarco potrebbe essere un primo passo fondamentale per ripristinare la legalità nella Piallassa Baiona