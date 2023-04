‘La saggezza e l’audacia – Discorsi per l’Italia e per l’Europa’ (Ed. Feltrinelli, 2023) il volume, con prefazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, curato da Claudio Sardo, giornalista e collaboratore dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica, che raduna gli interventi di David Sassoli nel corso del suo mandato da presidente dell’Unione Europea verrà presentato a Faenza venerdì 14 aprile, alle 18, nella sala del Consiglio comunale della Residenza municipale di Faenza.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Faenza e da ACLI Ravenna, in collaborazione con la sezione faentina del Movimento Federalista Europeo, porterà in città il libro che in qualche modo rappresenta il testamento politico di David Sassoli, giornalista prima e poi politico fino a ricoprire l’incarico di Presidente dell’Unione Europea.

Il volume si apre con le parole d’insediamento nell’aula di Strasburgo e si conclude con il messaggio di auguri per il Natale del 2021.

L’incontro intende riflettere sull’attualità del pensiero di Sassoli, di fronte alle sfide affrontate dall’Unione Europea e dai suoi Stati Membri, fra transizione ecologica, equità sociale, tutela dei diritti della persona e rispetto delle differenze. Sfide che secondo il Presidente del Parlamento Europeo sarebbero state da affrontare con una sempre maggiore coesione a livello comunitario, rivendicando con orgoglio un modello europeo che sapesse unire la libertà individuali alla solidarietà collettiva.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco Massimo Isola, del consigliere provinciale ACLI, Pier Domenico Laghi e del segretario regionale MFE Marco Celli, a dialogare con Claudio Sardo sarà Davide Agresti, assessore del Comune di Faenza con delega ai temi europei. In programma gli interventi di Vasco Errani, già presidente della Regione e parlamentare e Giulio Santagata, ex deputato.