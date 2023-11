La proposta: trasformare l’ex ostello Dante in una struttura per turisti e universitari

Riqualificare l’ex ostello Dante di via Nicolodi per trasformarlo in una struttura dalla doppia valenza, con posti letto per gli studenti fuori sede dell’Università, vista la cronica mancanza di appartamenti per universitari in città, e camere destinate ai turisti di Ravenna. La proposta è stata avanzata da Lista De Pascale sindaco, ma, nonostante il parere favorevole della giunta, non è di facile attuazione. Il gruppo di maggioranza auspicherebbe poi la gestione affidata ad una cooperativa sociale che impieghi persone con disabilità, ragazze madre o comunque cittadini in stato di fragilità, offrendo quindi un’opportunità lavorativa anche a chi rischia l’emarginazione sociale.