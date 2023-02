La Presidenza della CNA Territoriale di Ravenna nei giorni scorsi ha incontrato il Presidente di CNA Pensionati Emilia-Romagna Salvatore Cavini, la Segretaria Regionale di CNA Pensionati Francesca Picchio e una rappresentanza di CNA Pensionati Ravenna.

L’incontro è avvenuto presso la CNA di Ravenna dove si è svolto un importante momento di confronto finalizzato ad una più approfondita conoscenza reciproca, volta a migliorare le performance di sviluppo associativo di CNA Pensionati attraverso una sempre maggiore integrazione di sistema. CNA Pensionati Emilia-Romagna, attraverso la voce del Presidente Cavini, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Pensionati all’interno delle CNA territoriali e ha valorizzato la scelta strategica della Presidenza della CNA regionale di affidare la delega alla sanità a CNA Pensionati.

Il Presidente e il Direttore della CNA di Ravenna, Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, hanno messo in evidenza l’importante lavoro che CNA Pensionati Ravenna sta svolgendo all’interno dell’Associazione e come Responsabile del CUPLA (Coordinamento unitario Pensionati del lavoro autonomo). In questi mesi, infatti, si sono svolti una serie di incontri tra i referenti del CUPLA Ravenna e i Dirigenti dei Distretti Socio Sanitari della Provincia nei quali sono state affrontate le tematiche socio sanitarie di maggiore attualità.