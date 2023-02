30 anni fa, il 27 febbraio 1993, Laura Pausini vinceva la categoria nuove proposte del festival di Sanremo. “Un evento di per sé già straordinario per una piccola comunità come la nostra” ha scritto su Facebook il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani. “Ma quello fu solo l’inizio di un percorso, che in tre decenni, riconsegna all’orgoglio del nostro paese la più grande cantante italiana della storia. Lo dicono i numeri, i premi, l’amore e la stima che si è costruita e guadagnata in tutto il mondo”.

Laura Pausini è in queste ore impegnata nell’inaugurazione del suo nuovo tour per celebrare proprio i 30 anni di carriera. 3 concerti, il 26 e 27 febbraio, a New York, Madrid e Milano, a ingresso libero, previa registrazione e fino a esaurimento posti. All’evento è stato dedicato anche un Boeing 787 Dreamliner della flotta di Neos, la compagnia aerea di Alpitour, sponsor ufficiale delle celebrazioni.

I tre concerti sono il primo appuntamento del 2023 ideato dalla cantante e dal suo staff. Cinque anni fa l’ultimo tour mondiale. All’interno delle celebrazioni per i 30 anni di carriera della cantante, potrebbe esserci una sorpresa anche a Solarolo.

Per il sindaco, la sua concittadina è “Un esempio positivo in ogni sua fase di carriera”. I tre concerti inaugurali del tour sono proprio pensati per celebrare le varie fasi del percorso musicale di Laura Pausini.