La Pigna: “L’amministrazione non riuscirà a chiudere il bilancio comunale entro la fine dell’anno”

Il Comune di Ravenna non chiuderà il bilancio entro fine anno, ma solo a marzo 2023, andando in esercizio provvisorio per il secondo anno consecutivo e subendo quindi di fatto una serie di limitazioni di manovra. È questa l’accusa del gruppo La Pigna – Città, forese, lidi. 23 i milioni necessari all’amministrazione per il bilancio comunale, che La Pigna andrebbe a recuperare attraverso una serie di tagli e di alienazioni patrimoniali.

I correttivi presentati alla stampa dal gruppo di opposizione toccherebbero i 29 milioni di euro, lasciando quindi alle casse pubbliche 6 milioni di margine. Correzioni costituite dalla vendita di azioni nella partecipate, in particolare Sapir ed Hera, da una riduzione di capitale in Ravenna Holding, da tagli alla spesa corrente, dall’alienazione di immobili e dal recupero di tributi non riscossi