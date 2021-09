La migliore ceramica artistica e artigianale d’Italia a Faenza: inaugurata Made in Italy

Inaugurata Made in Italy la due giorni di Faenza dedicata alla ceramica artigiana e artistica italiana. Dopo l’edizione dello scorso anno, quando non fu possibile organizzare Argillà, la mostra-mercato della ceramica anche quest’anno ha riunito in Piazza del Popolo e in Piazza Martiri della Libertà le migliori botteghe italiane. Ad arricchire il weekend appuntamenti d’arte contemporanea, mostre, presentazioni, visite culturali. Non mancheranno ovviamente eventi nei musei della ceramica: il Mic, il Museo Tramonti e il Museo Zauli.