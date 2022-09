Mernap Faenza 6

Baraccaluga 3

(pt. 2-2)

MERNAP FAENZA: Negri, Gardi, Rezki, Albu, Argnani, Zin Dine, Grelle, Caria, Maski, Pagliai, Franceschini, Cedrini. All.: Ghera

BARACCALUGA: Fariselli, Gjini, Cella, Silvano, Atta Asamoah, Elghachi, Perazzoli, Crisci, Baldini, Franca Delfino, Bersani, Pereira Storto. All.: Tagliavini

RETI: 4’ pt, 2’ st e 22’ st Argnani, 16’ pt e 17’ st Pereira Storto, 19’ pt Grelle, 25’ pt Franca Delfino, 8’ st Cedrini, 31’ st Caria

Note. Amm.: Cella

Esordio da applausi in serie C1 per la Mernap che davanti al pubblico amico supera 6-3 il Baraccaluga, formazione piacentina di Lugagnano d’Arda. I faentini vincono e convincono, realizzando gol di pregevole fattura che entusiasmano il nutrito pubblico.

Ad aprire le danze è Argnani al 4’, bravo a dribblare un avversario e a scagliare dalla linea di fondo un insidioso tiro che sorprendo il portiere sul primo palo. Gli ospiti reagiscono e al 16’ trovano il pari con Pereira Storto, abile nello sfruttare la poca reattività della difesa romagnola. Ancora Argnani sale in cattedra al 19’ calciando una perfetta punizione sui piedi di Grelle, trovatosi tutto solo vicino al secondo palo: il giocatore sigla a porta vuota. Ancora una volta il Baraccaluga non demorde e con Franca Delfino al 25’ trova il 2-2 con cui si conclude il primo tempo.

Nella ripresa la Mernap fa la voce grossa e chiude presto i conti. Al 2’ Argnani si inventa un eurogol calciando al volo un tiro in diagonale sul quale il portiere avversario non può nulla poi Cedrini all’8’ firma il 4-2 appoggiando il pallone in porta dopo un’uscita a vuoto di Fariselli. Il Baraccaluga riapre i giochi al 17’ con Pereira Storto, ma la Mernap risponde subito con Argnani al 22’, perfetto nello scagliare da fermo una staffilata che si infila in porta. Il gol del 6-3 è di Caria al 31’ attento nello sfruttare un perfetto assist di Grelle nato da una palla recuperata in un momento del match in cui il Baraccaluga stava giocando con il portiere di movimento.

Nel prossimo turno la Mernap osserverà una giornata di riposo: ritornerà in campo sabato 1 ottobre alle 15 al PalaCattani ospitando la Polisportiva Villafontana.

I risultati della prima giornata: Calcio a 5 Rimini – Santa Sofia 7-3; Due G Futsal Parma – Polisportiva Villafontana 0-5; Mernap Faenza – Baracccaluga 6-3; Montale Football Five – X Martiri 2-8; Bagnolo Calcio a 5 – Calcio a 5 Forlì 5-1. Riposa: Futsal Sassuolo

Classifica: X Martiri, Polisportiva Villafontana, Calcio a 5 Rimini, Bagnolo Calcio a 5 e Mernap Faenza 3; Baraccaluga, Santa Sofia, Calcio a 5 Forlì, Due G Futsal Parma e Montale Football Five 0. Ha riposato il Futsal Sassuolo