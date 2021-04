La tipologia più pericolosa è lo scontro frontale, 5,8 decessi ogni 100 incidenti… L’ISTAT, infatti, lo ritiene tra le prime tre cause di incidentalità.

La prima causa o concausa dell’incidentalità è unanimemente considerata la distrazione alla guida. I dati relativi a questa infrazione sono sicuramente sottostimati rispetto alla realtà.

Le Forze dell’Ordine hanno una difficoltà oggettiva nel rilevare incontrovertibilmente l’uso del cellulare durante la guida.

I numeri riportati sono bassissimi, pur essendo a conoscenza di tutti che questo comportamento è causa o concausa accertata dell’81% dell’incidentalità totale.

In poche parole, la sospensione della patente avviene solamente in caso di recidiva nel biennio, un’arma veramente spuntata in considerazione di quanto sta avvenendo oggi. È quindi improcrastinabile l’annunciata variazione al Codice della Strada che preveda il ritiro della patente alla prima infrazione.

Pur tuttavia rimane molto problematico il fatto di dover sorprendere in flagranza di reato chi commette questa violazione.

9 casi anche di omissione di soccorso, violazione particolarmente indicativa di un’assenza totale di senso di civicità, di rispetto non solo delle norme del Codice della Strada, ma della vita umana.

Il quadro si completa con la segnalazione di 201 incidenti con sospensione cautelare della patente.

I periodi di lockdown e di restrizioni e limitazioni alla mobilità, per la comparsa del virus nel 2020 ed il perdurare della pandemia per tutto l’anno, non hanno prodotto significativi abbassamenti dei compor- tamenti scorretti e non conformi alle norme del Codice della Strada, come attestano i dati sopra ripor- tati, anzi.

“A nostro parere sono importanti le azioni educazioni sulla sicurezza stradale, fondamentali i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine sulle strade, ma l’appello che ci sentiamo di fare è quello di auspi- care un aumento del rispetto fra tutti gli utenti della strada, che oggi purtroppo viene a mancare anche in presenza di una crescente aggressività. La comparsa della pandemia ha evidenziato che in una società civile la “salus” è garantita dalla consapevolezza del far parte di un “noi” per cui i diritti di tutti sono garantiti dai doveri del singolo” afferma Mauro Sorbi.

“La pandemia ha creato sofferenza e disagio, aggravando situazioni a livello economico e sociale, con serie ripercussioni sulla capacità di concentrazione necessaria quando si è in strada per avere livelli ottimali di presenza e di prontezza di riflessi.

Mettiamo in circolo gli “anticorpi del rispetto delle norme del Codice della Strada” per una rinascita alla vita” conclude Mauro Sorbi.