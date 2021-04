La Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi per l’anno 2021 è indetta dal Ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, con AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila. Quest’anno, su impulso di AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), la Giornata Nazionale sarà organizzata da una scuola, e avrà i giovani come protagonisti, all’insegna dello slogan, ideato proprio da loro, “AIDO chiama. Ruffini DONA”. Una collaborazione, questa, che gratifica l’associazione nazionale perché i giovani sono il futuro, anche della donazione di organi, tessuti e cellule. E AIDO è da sempre al loro fianco. Da oltre 48 anni.

Nella mattinata dalle 10 alle 12.30, i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia trasmetteranno in diretta la Giornata nazionale sui canali social di AIDO nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire.

Per quanto riguarda Aido, la diretta si potrà seguire sul sito dell’Aido – www.aido.it – e su https://www.facebook.com/Aido.onlus/ oppure su https://www.youtube.com/user/AIDONazionale

I ragazzi del Ruffini, che curano la Giornata nel minimo dettaglio, a partire dalla sua stessa ideazione (idea, grafiche, scaletta, documenti progettuali, interviste, promo, clip, video), ne saranno la regia e i conduttori, facendo il punto della situazione della donazione e dei trapianti a un anno dalla pandemia da Covid-19. E così, con il Direttore del Centro Nazionale Trapianti (CNT) Massimo Cardillo, si potrà scoprire una Rete italiana delle donazioni e dei trapianti che non solo ha retto l’urto della pandemia, ma che ha addirittura prodotto dei protocolli innovativi a livello mondiale e degli interventi da primato europeo. Padrona di casa sarà la presidentessa di Aido Flavia Petrin. “Non possiamo nascondere la preoccupazione per un tasso di opposizione nelle terapie intensive sempre troppo alto e per l’aumento delle opposizioni alla donazione raccolte al rinnovo delle carte d’identità: dati odiosi che AIDO da sempre combatte promuovendo la cultura della donazione e il valore etico e sociale di quel semplice sì in grado di salvare il bene più prezioso: quello della vita”.

Hanno garantito la loro piena partecipazione sia Aido Emilia-Romagna, sia le sezioni della provincia di Ravenna. “Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto ampio e innovativo per i ragazzi. Il trapianto è vita che concretizza il nostro sì alla donazione”, commenta il presidente di Aido Emilia-Romagna, Mauro Marchiani.

Cinzia Ghirardelli, presidentessa di Aido Ravenna, ricorda che “l’impegno dell’Aido non si concretizza solo in questa giornata ma in tutte le occasioni in cui è possibile sensibilizzare la cittadinanza alla donazione degli organi perché un sì alla donazione significa la possibilità di salvare la vita o migliorare le condizioni di salute di centinaia di persone in attesa di trapianto”.

In questa Giornata le Amministrazioni Pubbliche assumono e sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Oggi09, su impulso dell’Aido nazionale, i ragazzi dell’IIS Ruffini di Imperia organizzano l’importante evento che potrà essere seguito in diretta sui social dell’associazione e della scuola in tutta Italia. Marchiani (presidente Aido Emilia-Romagna): “Orgogliosi di partecipare a un progetto così ampio e innovativo per i ragazzi. Il trapianto è vita che concretizza il nostro sì alla donazione”