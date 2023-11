Piace la Festa della Montagna all’aula Magna della scuola Europa. Grande è stata l’attenzione per la 56esima edizione dell’evento organizzato dall’ U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti italiani) Faenza.

Sono state oltre 500 le presenze agli incontri della Festa della Montagna che si è svolta in tre serate in una nuova e apprezzata sede. Buono il riscontro del pubblico, sia in termini numerici quindi, ma anche di gradimento dei contenuti delle conferenze che hanno sviluppato tre tematiche: sci e sport invernali, escursionismo in Appennino, alpinismo e arrampicata.

Relatori di eccezione sono stati l’ex sciatore e da molti anni apprezzato commentatore in tv delle gare di sci alpino Paolo De Chiesa, già componente della famosa Valanga Azzurra, e il giovane talento Simone Deromedis (G.S. Fiamme Gialle) medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di skicross, che hanno premiato i ragazzi dello Ski Team Uoei Faenza; Gian Luca Gasca conduttore di Linea Verde Sentieri su Rai 1, Enrico Della Torre direttore della rete di imprese Vivi Appennino, Stefano Ardito, famoso scrittore e film maker romano; Alessandro Filippini, noto giornalista sportivo che ha introdotto la proiezione in esclusiva del film Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti” con la partecipazione di Reinhold Messner. Poi Italo Neri e Cristina Santini hanno presentato il libro su Virgilio Neri notaio, alpinista e partigiano. Infine Matteo Zurloni (G.S. Fiamme Oro) campione del mondo e detentore del record europeo di arrampicata sportiva speed ha parlato delle sue aspettative per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Cultura, arte, natura, avventura e sport sono state raccontate con parole e immagini, secondo la formula consolidata di un evento “diffuso” perché agli incontri con i protagonisti si affianca la mostra “Disegnare le montagne” di disegni, illustrazioni e acquerelli in corso fino al 30 novembre alla sala esposizioni del Rione Verde (via Cavour 37) con ingresso libero. Due i protagonisti: Luigi Dal Re, alpinista e artista ravennate e Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale.

Novità di questa edizione anche i laboratori di geografia e disegno con gli studenti di tre classi della scuola media Europa che hanno tenuto Gian Luca Gasca e Fabio Vettori la mattina successiva al loro intervento alla Festa della Montagna.

Hanno partecipato alle serate gli assessori comunali Martina Laghi e Massimo Bosi, il presidente CAE Emilia-Romagna FISI, Claudio Veltro, il coach di arrampicata sportiva Stanislao Zama, i giovani climber Giulia Randi e Marco Rontini.