La Federconsumatori organizza un’assemblea informativa sul tema: “Il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Faenza”. L’appuntamento è in programma venerdì 9 aprile alle 17,30 e, in applicazione delle norme che regolano l’attuale emergenza sanitaria, si svolgerà in videoconferenza.

Sono previsti gli interventi di Vincenzo Fuschini, presidente Federconsumatori Ravenna, Milena Barzaglia, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Faenza, e

Giorgio Della Valle e Massimo Sangiorgi del Circolo Legambiente “Lamone” di Faenza. In particolare, Giorgio della Valle presenterà un’indagine sullo stato delle piste ciclabili

Chi fosse interessato a seguire l’iniziativa può chiedere il link per collegarsi inviando una e-mail con nome e numero telefonico a faenza@federconsumatorira.it.

L’appuntamento è realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018