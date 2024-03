Mentre la Pro Loco ha espresso le proprie forti perplessità riguardanti viale delle Nazioni a senso unico a Marina di Ravenna, non vedendone i benefici, ma dei rischi per il paese, di parere opposto è la Cooperativa Spiagge, disposta a discutere il cambiamento anche alla luce delle novità introdotte dall’amministrazione comunale lo scorso anno per la sosta nella località balneare. Al momento, il senso unico su Viale delle Nazioni è comunque solo un’ipotesi, al vaglio di tutte le parti in causa.