Stefano Mengozzi torna a casa. Chiusa l’esperienza biennale a Perugia, il 38enne centrale ravennate si appresta ad iniziare il quarto momento della sua carriera a Ravenna, l’undicesima stagione complessiva nella sua città natale.

“E’ un ritorno fortissimamente voluto da entrambe le parti – ammette il giocatore -: sia da parte mia, in quanto c’era il desiderio di rientrare, sia da parte della società, a cui mi sento molto legato. Poi ovviamente c’è stata la spinta di Marco Bonitta, che mi ha espressamente chiesto di mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza non solo per elevare la competitività dell’organico ma anche per aiutare i tanti giovani a fare un ulteriore salto di qualità”.

Per Mengozzi sarà un ritorno a casa in tutti i sensi dal momento che si troverà a disputare le partite interne al Pala Costa. “E sarà un’emozione vera perché ho iniziato ad allenarmi lì all’età di 14 anni e l’ho sempre considerato la mia seconda casa. Ritroverò molti amici ma spero di vedere anche facce nuove, persone che si sono avvicinate al volley in questi ultimi anni. Al Pala Costa mi legano ricordi belli e indelebili: spero di vederlo sempre pieno di pubblico e spero che diventi sempre più il fortino e il luogo dove costruire la base vincente del gruppo che andrà formandosi”.