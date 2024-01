Il ciclo di assemblee territoriali “La Cia incontra gli associati”, organizzato da Cia Agricoltori Italiani-Romagna, riprende nuovamente come ogni anno il suo percorso attraverso il territorio romagnolo.

Le prime due tappe nella provincia di Ravenna sono:

a Faenza il 31 gennaio, ore 20.15, nell’Aula 3 Faventia Sales (ex Salesiani, via San Giovanni Bosco, 1);

ad Alfonsine il 2 febbraio, ore 20.15, nella Sala del Centro sociale Il Girasole (via Giuseppe Donati, 1).

La serie di incontri organizzati da Cia Agricoltori Italiani Romagna sarà il momento per esplicitare l’attività dell’Organizzazione e i principali temi di attualità per un confronto sulle tante questioni aperte che il settore e gli agricoltori stanno affrontando. In particolare, i 16 appuntamenti previsti si concentreranno principalmente sulle tematiche legate alle calamità che hanno colpito la Romagna nel 2023 e sarà approfondito lo stato dell’arte dei provvedimenti e quali potranno essere le prospettive future.

Le prossime date nel territorio della provincia di Ravenna:

lunedì 5 febbraio, Riolo Terme, ore 20.15, Sala Polivalente “Sante Ghinassi” (via Giuseppe Verdi, 5);

mercoledì 7 febbraio, Castiglione di Ravenna, ore 15.00, Sala delegazione (via Vittorio Veneto, 21);

mercoledì 7 febbraio, San Pietro in Vincoli, ore 20.15, Sala delegazione (via Giuseppe Pistocchi, 41);

lunedì 12 febbraio, Bagnacavallo, ore 15.00, Palazzo Vecchio (piazza della Libertà, 5);

giovedì 15 febbraio, Ravenna, ore 20.15, Sala Nullo Baldini (Via Faentina, 106);

martedì 20 febbraio, Massa Lombarda, ore 20.15, Sala comunale Zaccaria e Facchini (Via A. Saffi, 4);