Da giovedì 16 a domenica 19 novembre, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la XIV edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che ha come curatore scientifico Franco Fussi, come responsabili artistici Albert Hera e Gegè Telesforo, ed è organizzato da Ravenna Incoming con la compartecipazione dell’assessorato alla Cultura del Comune.

Un’iniziativa unica a livello europeo, che abbina una corposa partecipazione di medici ed esperti scientifici, provenienti da ogni parte del mondo, alla presenza come dimostratori di cantanti, attori e vocal coach di enorme fama: l’ospite d’onore di questa edizione sarà la cantante Tosca, presente a Ravenna nel pomeriggio inaugurale per un incontro sul tema “Il suono della voce”, in programma alle 17.45, condotto da Gegè Telesforo.

Fra le numerose iniziative previste dal ricchissimo programma, vanno sottolineate le sezioni dedicate a “La vocalità artistica dall’analogico al digitale” e a “Quando scienza e arte lavorano insieme”.

Previste anche due serate di spettacolo aperte al pubblico e gratuite, entrambe al teatro Alighieri: venerdì 17 alle 21.30 con gli Oblivion, e sabato 18 alla stessa ora con “Divas Live: tributo a Celine, Mariah e Whitney”, a cura di Angelo Fernando Galeano e Valentina Cavazzuti, con Teresa Gioda, Giulia Bellei, Valentina Cavazzuti. Al pianoforte Luca Bosi.