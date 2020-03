La Bcc, consapevole dell’impatto che la diffusione del Covid-19 Coronavirus, sta avendo sulla vita delle famiglie e sul mondo del lavoro scende in campo a fianco delle proprie comunità e predispone un pacchetto di interventi dedicato a imprese e famiglie.

Per le imprese:

– sospensione per 6 mesi (+ eventuali ulteriori 6 mesi) del pagamento rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari) a favore degli operatori danneggiati dal rallentamento del giro di affari causato dall’emergenza sanitaria;

– proroga delle linee di import per 120 gg in caso di mancata ricezione della merce per motivi connessi all’evento;

– concessione di linee di credito di liquidità con durata fino a 6 mesi. Per i privati (con prestiti in regolare ammortamento):

– sospensione delle rate di mutuo fino a 12 mesi in caso di mancata corresponsione degli emolumenti da parte del datore di lavoro in difficoltà a causa di questa emergenza.

Le misure sopra descritte potrebbero essere integrate da altre iniziative a seguito delle decisioni che verranno prese nell’incontro convocato dalla CCIAA di Ravenna, previsto per giovedì 5 Marzo, al quale parteciperanno, oltre agli Istituiti di Credito, i rappresentanti del tavolo dell’imprenditoria e quelli delle Organizzazioni sindacali.

La Bcc, che fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si rende in tal modo immediatamente disponibile a contrastare questa emergenza, fermo restando che il gruppo, cui appartiene, ha allo studio altre importanti ed innovative soluzioni creditizie che verranno presentate nei prossimi giorni. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è presente in tutto il territorio nazionale con 136 banche di credito cooperativo, alleate naturali del territorio in cui operano.