Mercoledì 26 gennaio 2022, alleore 17.30, in videoconferenza, si terrà “Quali strumenti per finanziare la tua attività?”, il secondo appuntamento del ciclo di eventi gratuiti sull’avvio d’impresa, organizzati da CNA Ravenna.

Con questa serie di seminari gratuiti online, CNA intende aggiungere uno strumento in più ai tanti già messi in campo, dedicati a chi ha da poco avviato la sua attività o agli aspiranti imprenditori e professionisti. Il ciclo di webinar si è aperto lo scorso novembre con “l’ABC dell’imprenditore: consigli utili per mettersi in proprio”, che ha spiegato cosa significhi avviare un’attività autonoma o diventare imprenditore, illustrato i primi passi da intraprendere e esposto come redigere il piano d’impresa.

Nel webinar di mercoledì 26 gennaio, “Quali strumenti per finanziare la tua attività?”, si parlerà del ruolo e dell’impegno dell’Associazione nell’accompagnare le nuove imprese nell’accesso al credito, attraverso l’individuazione degli incentivi, dei contributi, delle agevolazioni più adatte alle specificità di ogni realtà.

Relatori dell’evento saranno Franca Ferrari, Responsabile del Servizio Crea Impresa CNA Ravenna, che presenterà i servizi e le opportunità offerte dal Sistema CNA per avviare una nuova attività o mettersi in proprio, Maurizio Spinelli, Responsabile Credito e Consulenza Finanziaria CNA Ravenna, che spiegherà come CNA accompagna le imprese nell’accesso al credito, nei rapporti con le banche e nell’individuazione delle linee di credito più utili a raggiungere gli obiettivi prefissati, e Federica Arceri, Consulente Bandi e Leggi di Incentivo CNA Ravenna, che illustrerà l’attività di affiancamento nella costruzione del progetto imprenditoriale, presentando le agevolazioni e i bandi attualmente attivi e quelli in uscita.

Per l’Ufficio Progetti Europei di CNA Ravenna interverrà, infine, Maria Rosa Bordini per illustrare le opportunità legate alla partecipazione al bando INNOVATORI del progetto DARE in scadenza il 7 febbraio, rivolto a coloro che intendono presentare idee progettuali per trasformare, valorizzare e riconvertire la Darsena di Ravenna.

Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni:https://www.ra.cna.it/eventi/credito-nuove-imprese/