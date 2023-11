Inaugura sabato 18 novembre alle ore 10:30 in Piazza Kennedy a Ravenna la nuova edizione di JFK ON ICE, la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio arricchita quest’anno da una nuova attrazione dedicata ai più piccoli: uno scivolo ghiacciato da cui scendere veloci a bordo di ciambelle gonfiabili. La pista, di 600 metri quadrati, realizzata dalla ditta Zannoni Chiara in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo, rimarrà aperta fino a domenica 14 gennaio e prevederà diversi piccoli eventi e promozioni durante tutto il periodo natalizio.

“JFK ON ICE è un appuntamento consolidato ed atteso da tutta la città” dice Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti Ravenna “lo dimostra l’alto grado di gradimento e frequentazione che ogni anno caratterizza quest’iniziativa, di cui siamo fieri e che contribuisce a pieno titolo ad arricchire il Natale cittadino”.

“Ogni anno cerchiamo di migliorare l’offerta ed il decoro – spiega Chiara Zannoni, che gestisce l’impianto – per questo Natale la novità è sicuramente lo scivolo ghiacciato, per soddisfare soprattutto le famiglie che vengono in Centro per fare acquisti ma anche perché lo considerano un punto di riferimento, ma abbiamo ulteriormente migliorato l’aspetto e l’organizzazione della pista. Sarà come sempre presente un chiosco bar e la “casetta di Babbo Natale”, che oltre all’ospite più atteso coinvolgerà anche micro eventi di buskers . Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Ravenna che tramite un contributo in compartecipazione ci permette di mantenere alta la qualità dell’offerta”.

La pista rimarrà aperta, fino al 21 dicembre e dal 8 al 14 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00 (ma ci sarà la possibilità di apertura anticipata alle 8:00 per la visita di scolaresche), il venerdì ed il sabato dalle 9:00 alle 24:00 e la domenica dalle 9:00 alle 22:00. Nel periodo centrale delle Festività, dal 22 dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00. Aperture leggermente ridotte il 25 dicembre ed il 1° gennaio, dalle 15:00 alle 24:00, mentre per la notte del 31 dicembre apertura speciale dalle 10:00 alle 2:00 del mattino.

I prezzi di ingresso alla pista per il pattinaggio sono di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini fino a 130 cm. L’ingresso con i propri pattini ha un costo di 8 euro, mentre l’ingresso delle scolaresche in orario scolastico è di 4 euro. Per i possessori di Carta Bianca l’ingresso è gratuito mentre per i loro accompagnatori è di 5 euro.

Il presso di ingresso allo Scivolo ghiacciato, riservato ai bambini, è di 3 euro a scivolata, con un prezzo speciale di 10 euro per cinque scivolate.