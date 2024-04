Con la distruzione delle torri alle battute finali, si sta scrivendo una delle pagine più nere di Ravenna per quanto riguarda la trasparenza, la partecipazione ed il rispetto delle indicazioni di governo democratico del territorio rappresentate dagli strumenti urbanistici, prime tra tutte le indicazioni contenute nel nuovo Piano Urbanistico Generale – PUG sottoscritto nel 2021 dal sindaco de Pascale, dall’assessore all’urbanistica Del Conte e poi votato dalla Giunta in rappresentanza di tutti i ravennati; nel PUG, infatti, è prevista a lettere cubitali la tutela delle torri Hamon ex SAROM.

Italia Nostra sezione di Ravenna lancia un appello per una nuova iniziativa riguardante la vicenda delle torri che si terrà giovedì 25 aprile, dalle ore 12.00 alle ore 22.00, ospiti del “Pranzo resistente all’Arci Brigante” che si terrà negli stessi orari in occasione del 25 Aprile presso l’Arci Brigante Pieve Cesato, in via Castellina 6 a Pieve Cesato (Faenza).

Per chi non potrà recarsi a Pieve Cesato, la stessa iniziativa riguardante la vicenda delle torri, si terrà, sempre giovedì 25 aprile, a Ravenna nei pressi dell’Erboristeria La Cannella, in via Newton 26, dalle ore 17 alle 18.30

Per informazioni 3349470326

Italia Nostra sezione di Ravenna