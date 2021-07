“Ho partecipato nei giorni scorsi – afferma il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani – alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetta dal Prefetto in cui abbiamo valutato e condiviso l’opportunità di adottare specifici interventi in vista della sera di domenica 11 luglio, in occasione dello svolgimento della partita Italia-Inghilterra del campionato europeo e soprattutto in caso di festeggiamenti per l’eventuale vittoria della nostra Nazionale. Sono stati quindi disposti i divieti di installazione di maxischermi nelle piazze e di chiusura delle dighe foranee.

È stata inoltre richiesta dall’Autorità di pubblica sicurezza e condivisa dall’Amministrazione l’opportunità di emanare l’ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, lattine e contenitori vari a Marina di Ravenna, che ho firmato questa mattina. Si tratta di misure preventive e confido nel buon senso dei tifosi che sapranno festeggiare in maniera civile l’auspicata vittoria della Nazionale di calcio. Mi preme infine raccomandare l’uso della mascherina, la disinfezione e il distanziamento considerato che si paventa una risalita di casi legati all’emergenza sanitaria da covid-19, un avversario temibile che finora stiamo battendo e a cui non vogliamo regalare né autogol né rigori”.