L’Unione della Romagna Faentina ha pubblicato l’avviso per acquisire la disponibilità di cittadine e cittadini a svolgere attività di assistenti civici.

Le attività previste vanno dalla presenza nei parchi e nelle aree verdi cittadine alla presenza di supporto a famiglie e ragazzi all’entrata/uscita dalle scuole, dalla presenza civica negli spazi urbani della città fino all’ausilio, all’informazione e alla prevenzione in occasione delle manifestazioni previste sul territorio dell’Ente.

Per svolgere attività di assistenti civici è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età. Necessari inoltre l’assenza di condanna a pena detentiva o sottoposizione a misure di prevenzione e, per i cittadini non comunitari, il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

Chiunque fosse interessato a diventare assistente civico dovrà presentare domanda entro il 30 ottobre 2021.

Tutte le info sul sito romagnafaentina.it al percorso: Home > L’Unione dei comuni > Bandi e avvisi diversi > UNIONE. Avviso pubblico per lo svolgimento di attività di assistente civico.