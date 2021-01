Seconda serata, del ciclo di incontri organizzato dal Gas Faenza, avrà come ospite Maria Sole Spagoni, socia lavoratrice della cooperativa agricola Arvaia di Bologna, prima esperienza italiana di Comunità di Supporto all’Agricoltura. A Spagoni il compito di presentare alcune esperienze alternative alla grande filiera, tese a creare un’alleanza tra chi produce e chi acquista il cibo per la propria alimentazione: i mercati contadini, i negozi di vicinato, la ristorazione attenta alle forniture locali, i gruppi di acquisto solidale, gli empori di comunità, le comunità di supporto all’agricoltura.

Invitati alla serata a portare le proprie considerazioni anche gli Assessori del Comune di Faenza Andrea Fabbri e Massimo Bosi, rispettivamente vice sindaco con delega all’agricoltura e assessore con delega agli spazi verdi.

“Le grandi filiere alimentari industriali producono cibo a basso costo: possono farlo anche perché non contabilizzano i costi indiretti dovuti ai danni ambientali, sociali e alla salute” affermano gli organizzatori “Il risultato è anche che così si allontanano sempre di più chi produce e chi si ciba del prodotto agricolo. Produttore da un lato. Consumatore dall’altro. In mezzo chi impone le scelte di qualità, le varietà, le epoche di fornitura, le regioni di provenienza e i prezzi, ovvero la grande distribuzione organizzata. Ma c’è anche chi immagina e pratica un modo diverso di coltivare la terra e un modo diverso di consumare: con questi incontri vogliamo far conoscere queste esperienze”.

Gli incontri si svolgeranno in streaming video su facebook.com/GasFaenza e sarà possibile rivolgere domande agli ospiti.