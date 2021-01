Nell’odierna seduta di consiglio comunale il consigliere Vasi, ha chiesto all’amministrazione comunale lo stato dell’arte per la progettazione e costruzione di una palestra all’interno del centro sportivo comunale di S.Zaccaria ” M.Soprani”.

Essa per Vasi “sarebbe di strategica importanza sia per migliorare la qualità e l’offerta del centro sportivo, ma anche ,principalmente ,permetterebbe ai bambini della scuola primaria di primo grado di San Zaccaria , adiacente , di svolgere in un luogo idoneo l’attività motoria .

Nel suo intervento Vasi “specifica la poliedricità del campo sportivo , ed il suo utilizzo da parte di tutti gli abitanti del comune di Ravenna , non solo di coloro che vivono in paese .

La struttura , inoltre , è fruibile in ogni momento dell’anno , grazie al contributo di preziosi volontari che per poter affrancare l’impianto lavorano alacremente per renderlo efficiente e sicuro per chiunque oggi voglia avvicinarsi allo sport, ma anche condividere un momento di sociale condivisione al suo interno.

Oggi siamo consapevoli come repubblicani che sarà importante lavorare sui territori del forese affinché questi abbiano servizi in grado di soddisfare a 360 gradi le esigenze di anziani e giovani, quindi lavoreremo in sinergia con il sindaco e la giunta, al fine di ottimizzare nel rispetto dell’esigenze dei territori la qualità di vita dei tutti i cittadini di Ravenna.”

Infine Vasi “esprime un parere positivo nei confronti dell’amministrazione che sta lavorando affinché si realizzi una struttura di questo tipo con un investimento di 300 mila euro nel 2021 , così come espresso nella seduta odierna dall’assessore competente: Roberto Fagnani .”

E commenta “ E’ per noi condivisibile , per il futuro di questa citta’ in ogni aspetto, aver posto il potenziamento del centro sportivo di San Zaccaria in funzione anche della scuola primaria della frazione nel piano triennale prossimo dei lavori, siamo consapevoli che in altri territori si svolge la medesima operazione , e crediamo che nel complesso possa realizzarsi una vera strategia funzionale allo sport Ravennate , per favorirlo e per valorizzarlo in ogni suo aspetto e forma .”