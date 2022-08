Incontro col Ministero per il futuro della CMC. Presidio dei lavoratori

È iniziato l’incontro in videoconferenza con il Ministero per lo Sviluppo Economico per il futuro della CMC. Durante l’incontro fra l’azienda, i sindacati, le istituzioni locali e tutte le realtà coinvolte nella trattativa di salvataggio della cooperativa sono in riunione con i tecnici del Ministero, Feneal Uil e Fillea Cgil hanno organizzato un presidio davanti alla sede centrale dell’azienda in via Trieste. Si tratta del secondo presidio da quando è stato proclamato lo stato di agitazione in CMC.