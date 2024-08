Ancora un incidente, purtroppo mortale, lungo l’autostrada A14. Lo schianto, dove hanno perso la vita due coniugi di 80 anni, si è verificato a Imola nel pomeriggio di venerdì, tra le 13 e le 14, ed ha portato ad una paralisi del traffico in direzione di Bologna, con lunghe code sia lungo la carreggiata nord, sia lungo l’A14dir per i mezzi che da Ravenna erano in marcia sempre verso il capoluogo di regione.

L’auto sulla quale stava viaggiando la coppia è rimasta schiacciata fra due camion, per dinamiche al vaglio della Polizia Stradale. Inutili i soccorsi per l’uomo e per la donna.

Per permettere le operazioni del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, la Polizia Stradale ha chiuso la circolazione fino alle 15.30. Nel frattempo si erano già formate code di almeno 7 km. Ai veicoli in viaggio verso Bologna è stato consigliato di uscire al casello di Faenza, con ripercussioni sul traffico urbano ed extraurbano, per poi rientrare in autostrada a Castel San Pietro.