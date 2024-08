È un operaio agricolo il piromane di Lugo: arrestato dopo una serie di pattugliamenti notturni

È un operaio agricolo, una trentina d’anni circa, originario del Maghreb, senza precedenti, l’uomo arrestato nella notte dai Carabinieri in flagranza di reato dopo l’ultimo episodio di auto incendiate a Lugo. Sono 16 in tutto le auto distrutte dalle fiamme in quest’estate, 6 episodi sui quali le indagini non si fermano. L’uomo arrestato nel corso della notte, infatti, al momento, deve rispondere dell’incendio avvenuto in via Risorgimento, intorno alle 2.30, con due auto distrutte. Saranno le indagini a dover attribuire allo stesso individuo la paternità o meno degli altri episodi.

All’arresto si è arrivati grazie ad una serie di pattugliamenti notturni appositi ai quali hanno partecipato carabinieri anche dei comandi limitrofi. Agenti in borghese a perlustrare le vie del centro tutte le notti in auto, a piedi o in bici, un drone dall’alto che monitorava la città, videocamere installate nei punti ritenuti sensibili, il RIS di Roma intervenuto per tracciare un profilo del piromane. Proprio questa profilazione ha permesso di restringere il numero dei sospettati. E così, quando stanotte uno dei nomi sulla lista delle forze dell’ordine è apparso sfrecciare in centro a Lugo, a bordo di un monopattino elettrico, i carabinieri lo hanno inseguito, per poi presentarsi alla sua abitazione, a qualche centinaio di metri dall’ultimo incendio. Per appiccare le fiamme è stato utilizzato alcool etilico.