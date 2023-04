Nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil in merito all’incidente mortale avvenuto in un’azienda a Castel Bolognese nel pomeriggio di venerdì, dove a ha perso la vita Luca Ferretti, 48 anni, di Faenza:

“Il territorio ravennate è di nuovo colpito da una tragedia sul lavoro. Venerdì 28 aprile – in concomitanza con la Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a ridosso della Festa del Primo Maggio – ha perso la vita un uomo di 48 anni a Faenza. In questo momento di grande dolore, il pensiero di Cgil, Cisl, Uil va ai familiari della vittima dell’incidente. Oltre a esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Luca Ferretti, i sindacati auspicano che sia fatta al più presto chiarezza su quanto avvenuto e le indagini possano chiarire eventuali responsabilità.

Nonostante i proclami del Governo, si continua a morire sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil chiedono azioni concrete per arginare un’emergenza che interessa tutto il mondo del lavoro. Servono più controlli e una formazione continua per garantire e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Sull’incidente sono in corso le indagini della Polizia e degli ispettori del lavoro.