Nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno 2023 si è sviluppato un incendio nell’area di stoccaggio temporaneo di rifiuti di Mezzano, frazione in Ravenna, in via Reale 85, in prossimità della stazione. L’incendio riguarda l’accumulo di rifiuti provenienti dalle aree interessate dall’alluvione e sono quindi di varie tipologie. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza.

Arpae, allertata dai Vigili del fuoco, è intervenuta con i propri tecnici per le verifiche ambientali.

Sono state effettuate le prime misure con strumentazione portatile nel parcheggio pubblico all’altezza di via Zuccherificio 10, senza evidenza di presenza di monossido di carbonio e acido cloridrico. È stato posizionato un campionatore ad alto volume per la misurazione di microinquinanti organici, i cui risultati saranno disponibili nei prossimi giorni.

Nella giornata del 22 giugno l’incendio, sotto controllo, è ancora in corso (sulla base di quanto riferito dai Vigili del fuoco saranno necessari diversi giorni per spegnerlo completamente) e dai cumuli di rifiuti continua a uscire fumo, che si disperde a quote basse per le condizioni del vento (regimi di brezza).

Le acque di spegnimento, sono contenute all’interno del perimetro dell’area e sono allontanate con mezzi messi a disposizione dal gestore del sito di stoccaggio. I canali circostanti sono monitorati dal Consorzio di bonifica, che al momento non segnala alcuna criticità.