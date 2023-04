Inaugurato l’Ospedale di Comunità di Ravenna. In attesa della struttura in via Cesarea finanziata con i fondi del PNRR, l’OSCO ravennate ha trovato collocazione nei locali della clinica privata San Francesco, in via Atalarico, che ha messo a disposizione, in affitto, un’ala del proprio immobile.

24 i posti letto (13 infermieri, 8 Oss, 2 fisioterapisti), riferimento per i distretti di Ravenna e Lugo. Qui saranno ricoverati pazienti dimessi dall’ospedale, come per esempio dopo un intervento, ma non ancora in grado di tornare a casa in piena autonomia, oppure pazienti segnalati dai medici di famiglia, non così gravi da richiedere un ricovero ospedaliero. La struttura avrà quindi finalità clinico-assistenziali-riabilitative, per limitare i i re-ricoveri di persone appena dimesse dagli ospedali o per evitare ricoveri di persone seguite a casa. Il coordinamento sarà infermieristico. Un gruppo di medici di medicina generale farà assistenza per 30 ore a settimana. In alternativa si farà riferimento alla guardia medica.

Nel 2024 verrà inaugurato un altro Osco a Russi. Nel 2026, quando dovrebbe essere pronta la struttura in via Cesarea, l’Osco verrà trasferito