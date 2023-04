Inaugurata la Festa della Cooperazione di Bagnacavallo: primo focus dedicato ad agricoltura e crisi idrica

Al via la Festa della Cooperazione di Bagnacavallo, la 45^ edizione ospitata anche quest’anno all’interno del grande stabilimento di Agrintesa. Dal 28 aprile al 2 maggio la base sociale tornerà ad incontrarsi per festeggiare, ma anche per riflettere sulle problematiche che caratterizzano i nostri tempi. La festa ha infatti inaugurato con un focus dedicato all’agricoltura e alla crisi idrica; affronterà poi i temi dei servizi per la non autosufficienza e lunedì 1 maggio, come da tradizione, celebrerà la Santa Messa con la benedizione dei trattori.

Due le inaugurazioni nell’inaugurazione di venerdì: il nuovo impianto di stoccaggio cereali di Agrisol a Belricetto e la mostra dedicata ai 40 anni di In Piazza, il periodico del mondo di Confcooperative